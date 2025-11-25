В Европе прокомментировали ситуацию, складывающуюся для Зеленского на фронте

Welt: ситуация на фронте складывается не очень удачно для Зеленского

Ситуация на фронте складывается не очень удачно для президента Украины Владимира Зеленского на фоне обсуждения мирных планов США и ЕС. Об этом заявил журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер, видео опубликовано на YouTube.

«Дела на фронте сейчас обстоят не очень хорошо для Владимира Зеленского», — поделился Ваннер.

Журналист назвал ситуацию для Украины в настоящий момент «затруднительной».

До этого пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал, что украинские власти разгоняют антивоенные митинги во Львове.

25 ноября газета Politico писала, что Зеленскому предстоит сделать «мрачный выбор» на фоне обсуждений нового мирного плана США: либо принять предложение президента Дональда Трампа, либо положиться на помощь Европы.

После переговоров в Женеве «европейские страны все еще слишком слабы или слишком робки», чтобы «спасти Украину» с помощью кредита из замороженных российских активов.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.