Пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал, что украинские власти разгоняют антивоенные митинги во Львове. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военнопленного, жители Львова требуют прекратить боевые действия и провести обмен пленными. Сидельник добавил, что на митинги несколько раз выходила его сестра.

«И в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся», — отметил он.

Сидельник указал, что мужчины боятся выходить на митинги, потому что опасаются принудительной мобилизации. По его словам, за прекращение боевых действий выступают также украинские военные.

23 ноября корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, заявил, что на Украине может произойти переворот, президент Украины Владимир Зеленский может не пережить столкновения с националистами из-за коррупции.

По его словам, глава украинского государства «не может так просто исправить» дисбаланс в своей политике.

Он отметил, что лидер Украины должен внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он находится, учитывая неудачи ВСУ на фронте.

Ранее пленные ВСУ заявили о приказах командования держать оборону в безвыходной ситуации.