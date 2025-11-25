Кремль заявил, что ему не поступал обновленный план США по Украине

Песков заявил, что России не поступал новый план США из 19 пунктов

Россия имеет в своем распоряжении только изначальный мирный план США, который уже претерпел изменения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает «Интерфакс».

«Мы следим за сообщениями СМИ, тщательно анализируем их, мы понимаем, что идет переговорный процесс американцев с украинцами, мы понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения», — сказал он.

По словам Пескова, о новом плане, который состоит не из 28, а из 19 пунктов, российской стороне неизвестно.

Москва ждет, когда Вашингтон поделится «контактами, предпочтительно, конечно, в официальном плане», добавил он.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Уиткофф принял решение об уступках Украины из-за плохого военного положения.