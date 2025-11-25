В Кремле считают план Трампа хорошей основой для мира

Песков: план Трампа может быть очень хорошей основой для переговоров

Проект президента США Дональда Трампа — единственный субстантивный документ, который может стать основой для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Сейчас единственное, что есть субстантивного, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что обсуждать систему безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности без участия европейцев «практически невозможно», поэтому потребуется их участие «на каком-то этапе».

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее США прекратили финансирование Украины.