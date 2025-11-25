На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле считают план Трампа хорошей основой для мира

Песков: план Трампа может быть очень хорошей основой для переговоров
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Проект президента США Дональда Трампа — единственный субстантивный документ, который может стать основой для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Сейчас единственное, что есть субстантивного, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что обсуждать систему безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности без участия европейцев «практически невозможно», поэтому потребуется их участие «на каком-то этапе».

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее США прекратили финансирование Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами