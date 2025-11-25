Европа боится понести потери, поэтому не решается отправить своих солдат на Украину. Об этом пишет газета Politico.

«Украинцы хотели бы более глубоких действий на своей территории, но Западня Европа опасается понести большие потери, отправляя солдат на передовую», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, пишет Politico, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отметил, что Берлин «уже вносит особый вклад на восточном фланге», разместив боеспособную бригаду в Литве.

Как отмечала ранее та же газета, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит сделать «мрачный выбор» на фоне обсуждений нового мирного плана США: либо принять предложение президента Дональда Трампа, либо положиться на помощь Европы.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

