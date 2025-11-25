Европа боится, что Трамп вернется к изначальному плану по Украине из 28 пунктов

Politico: Трамп может вернуться к первоначальному варианту плана по Украине

В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп может вернуться к изначальному варианту плана по Украине, состоящему из 28 пунктов и предполагающему значительные уступки России со стороны Киева. Об этом пишет газета Politico.

«Риск для Украины сейчас заключается в том, что Владимир Путин вернет американского президента к его исходной позиции: соглашению о прекращении огня из 28 пунктов, которое вызвало недовольство официальных лиц в Брюсселе», — говорится в сообщении издания.

Если это произойдет, отмечается в материале Politico, украинский лидер Владимир Зеленский окажется перед «неприятным выбором».

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.