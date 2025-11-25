На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Венесуэлы выразил благодарность Путину

Мадуро поблагодарил Путина и заявил о готовности развивать отношения с Россией
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с днем рождения и подтвердил планы своей страны развивать всесторонние отношения с РФ. Его слова приводит телеканал Venezolana de Televisión.

«Оригинал потрясающего поздравительного письма хранится у меня, впечатляет, потому что я очень хорошо знаю президента Путина», — сказал он.

Мадуро рассказал, что познакомился с главой российского государства будучи министром иностранных дел в правительстве президента Венесуэлы Уго Чавеса. По словам Мадуро, став президентом, он встречался с Путиным в Москве и других странах около десяти раз. Лидер Венесуэлы выделил «долгие беседы» во время встреч в мае 2025 года во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда были подписаны соглашения о дальнейшем развитии отношений между двумя государствами.

Мадуро также сообщил об активной подготовке к заседанию Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, которое состоится в ближайшие дни в России. Он указал, что по ее итогам будут обозначены «планы дальнейшего сотрудничества», а также заключены новые соглашения в области нефтяной промышленности, обороны, финансов, образования, культуры, технологий и науки.

22 ноября Мадуро получил от Путина письмо с поздравлением с днем рождения.

Ранее сообщалось, что США могут начать свержение президента Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами