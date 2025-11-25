Белый дом высказался о критиках мирного плана по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказала предположение о возможных причинах критики в адрес плана урегулирования украинского конфликта, разрабатываемого администрацией Дональда Трампа, допустив, что некоторые критики могут извлекать личную выгоду из текущей ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

Левитт подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают сбалансированные отношения как с Россией, так и с Украиной, оставаясь нейтральной стороной.

«Я наблюдаю значительное количество дезинформации, необоснованных слухов и обвинений в адрес сотрудников Белого дома, включая госсекретаря Марко Рубио, специального посланника Стивена Уиткоффа и самого президента, намекающих на их предвзятое отношение к одной из сторон. Это совершенно не соответствует действительности», — заявила она.

Она также отметила, что администрация поддерживает связь с обеими сторонами конфликта и стремится исключительно к его скорейшему разрешению.

«Любые другие предположения являются грубым искажением фактов и, вероятно, исходят от тех, кто либо плохо информирован, либо преследует собственные корыстные цели», — заключила Левитт.

Ранее Белый дом сообщил, что учел позиции Москвы и Киева в плане по урегулированию.