СМИ рассказали об отличиях в пунктах европейского мирного плана по Украине

Газета Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план по Украине, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Издание РБК сравнило отличие разных предложений.

По европейским предложениям, Украина должна отказаться от возвращения утраченных территорий республики, а все вопросы будут решаться от текущий линии фронта. Численность Вооруженных сил Украины должна будет составлять не более 800 тысяч человек, в то время, как американцы предлагали 600 тысяч.

США предлагали отказ Киева от вступление в НАТО, по предложению ЕС данный вопрос будет решен в зависимости от консенсуса членов альянса.

В европейском варианте плана был убран пункт об обязательстве Североатлантического альянса не расширяться.

Также Украина должна будет принять правила Евросоюза по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.

Европейский вариант не предусматривает амнистии. Пункт был заменен на подпункт о принятии мер для облегчения страданий жертв конфликта.

Выборы президента Украины должны будут провести как можно скорее, но без точных споров. Вашингтон в своем предложении говорил о сроке в 100 дней.

ЕС предложила добавить в американско-российскую группу по вопросам безопасности Украину и государства Европы.

Замороженные российские активы будут арестованы до полного возмещения компенсации Украине.

Интеграцию России в мировую экономику после завершения конфликта европейцы предложили проводить поэтапно.

Киев потеряет гарантии безопасности в случае вторжения в Россию.

ЕС предложили в плане гарантии безопасности по статье 5 Устава НАТО.

Американский план предлагает не размещать войска альянса на территории республики. Европейский предполагает, что войск не будет именно в «мирное время».

Ранее премьер Нидерландов высказался об альтернативном плане ЕС по Украине.