На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали об отличиях в пунктах европейского мирного плана по Украине

Газета Telegraph опубликовала европейский мирный план по Украине
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Газета Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план по Украине, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Издание РБК сравнило отличие разных предложений.

По европейским предложениям, Украина должна отказаться от возвращения утраченных территорий республики, а все вопросы будут решаться от текущий линии фронта. Численность Вооруженных сил Украины должна будет составлять не более 800 тысяч человек, в то время, как американцы предлагали 600 тысяч.

США предлагали отказ Киева от вступление в НАТО, по предложению ЕС данный вопрос будет решен в зависимости от консенсуса членов альянса.

В европейском варианте плана был убран пункт об обязательстве Североатлантического альянса не расширяться.

Также Украина должна будет принять правила Евросоюза по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.

Европейский вариант не предусматривает амнистии. Пункт был заменен на подпункт о принятии мер для облегчения страданий жертв конфликта.

Выборы президента Украины должны будут провести как можно скорее, но без точных споров. Вашингтон в своем предложении говорил о сроке в 100 дней.

ЕС предложила добавить в американско-российскую группу по вопросам безопасности Украину и государства Европы.

Замороженные российские активы будут арестованы до полного возмещения компенсации Украине.

Интеграцию России в мировую экономику после завершения конфликта европейцы предложили проводить поэтапно.

Киев потеряет гарантии безопасности в случае вторжения в Россию.

ЕС предложили в плане гарантии безопасности по статье 5 Устава НАТО.

Американский план предлагает не размещать войска альянса на территории республики. Европейский предполагает, что войск не будет именно в «мирное время».

Ранее премьер Нидерландов высказался об альтернативном плане ЕС по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами