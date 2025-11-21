СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года

CNN: администрация Трампа хочет завершения конфликта на Украине до конца года

Администрация президента США Дональда Трампа стремится к тому, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения до конца текущего года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года», — отмечает вещатель.

21 ноября Reuters сообщило, что США усиливают давление на Киев в вопросе мирного урегулирования: в случае отказа украинских властей принять предложенную мирную инициативу Вашингтон может приостановить передачу разведданных и поставки оружия ВСУ.

Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на неприемлемые для РФ пункты в мирном плане Трампа.