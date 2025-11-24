Премьер Нидерландов высказался об альтернативном плане ЕС по Украине

Никакого «альтернативного плана» у Европейского союза по Украине нет, утверждает премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Премьер рассказал, что сейчас в Европе ведутся дискуссии о том, чтобы разработать план, который бы устроил Украину и Евросоюз. По словам Схофа, первоначальные предложения США из 28 пунктов были скорректированы.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что США восприняли мирный план представителей Евросоюза (ЕС) по Украине и их правки как «полезные», однако предпочли сосредоточиться на своей версии документа.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее в Кремле назвали «европейский план» по Украине неконструктивным.