СМИ рассказали о реакции США на мирный план Евросоюза по Украине

WP: США нашли пользу в плане ЕС, но предпочли сосредоточиться на своей версии

США восприняли мирный план представителей Евросоюза (ЕС) по Украине и их правки как «полезные», однако предпочли сосредоточиться на своей версии документа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника.

«Европейские предложения были «полезными», чтобы обсудить деликатные вопросы дипломатии, однако американцы по-прежнему сосредоточены на своем первоначальном документе как на основе для обсуждений», — заявил собеседник издания.

До этого The Washington Post сообщало, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее в Кремле назвали «европейский план» по Украине неконструктивным.