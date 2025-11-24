На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Председатель Верховной рады Украины назвал условие для окончания войны

Председатель Рады Стефанчук: война закончится тогда, когда Украина вернет Крым
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Конфликт на Украине закончится тогда, когда Киев вернет Крым. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, пишет «Страна.ua».

«Крым — это Украина, часть украинского государства, и война закончится тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины», — сказал он на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.

По словам Стефанчука, на саммите в Женеве европейские партнеры поддержали территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

24 ноября председатель Рады заявил, что «красные линии» для Киева в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией — отказ от официального признания захваченных территорий, отсутствие ограничений на численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отсутствие ограничений на будущие союзы Украины. По его словам, членство Украины в Евросоюзе (ЕС) и НАТО должно стать элементом гарантий безопасности Украины и мирного плана президента США Дональда Трампа.

Соединенные Штаты согласились внести изменения в предложенный ранее мирный план по Украине, который состоял из 28 пунктов. По данным СМИ, в ходе встречи с украинской делегацией в Женеве госсекретарь США Марко Рубио сгладил «зловещее» впечатление Киева от документа, а крайний срок утверждения инициативы был сдвинут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли детали мирного плана Европы по Украине.

