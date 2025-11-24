Названы дальнейшие шаги вокруг мирного плана США: «Кнут и пряник»

«РБК-Украина»: согласовав план с Киевом и ЕС, США будут воздействовать на Россию

Если в ближайшее время Украина согласует пункты мирного плана с США, а США – с Европой, то представители Вашингтона отправятся убеждать Россию «кнутом и пряником» согласиться на предложение. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Информированные собеседники рассказали, каким образом будет выглядеть «дальнейший путь мирного плана».

«… Если в ближайшее время Украина сможет согласовать с США финальные пункты, а США — с европейскими партнерами те положения, которые касаются их непосредственно, то дальше американские переговорщики с этим согласованным планом поедут по той же схеме — «кнутом и пряником» — убеждать Россию», — говорится в тексте.

При этом в материале указывается, что Кремль продолжает придерживаться «советских дипломатических подходов», где любая уступка или компромисс являются признаком слабости. Россия может выдвинуть свои условия, отмечается в сообщении.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.