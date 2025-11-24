Трамп допустил наличие прогресса в урегулировании конфликта на Украине

В мирном урегулировании конфликта на Украине, возможно, происходят перемены к лучшему. Таким мнением поделился президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее», — говорится в сообщении.

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

По словам Рубио, план создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, но еще требует доработки. Американские и украинские команды продолжили работу над внесением изменений в документ сразу после завершения основных переговоров.

Выступая по видеосвязи на саммите Крымской платформы в Швеции, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит работать с партнерами над компромиссами по мирному плану США.

