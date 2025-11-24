На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о желании Европы продолжить конфликт на Украине

Орбан: ЕС хочет продолжения конфликта на Украине при отсутствии финансов для ВСУ
Европейский союз (ЕС) настроен на продолжение конфликта на Украине, при этом не имея возможностей для финансирования Киева. Об этом заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам экстренного саммита ЕС по украинскому кризису и мирному плану США.

«Евросоюз хочет продолжать войну, но у него нет ни копейки на поставку Украине военной техники, ни копейки на финансирование функционирования операций Украины, и ни малейшего представления о том, как получить эти деньги», — сказал он.

До этого премьер-министр Венгрии потребовал от Европы немедленно поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. В своем письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен Орбан подчеркнул, европейские лидеры также должны незамедлительно начать собственные прямые переговоры с Россией.

15 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать любые решения ЕС, которые будут направлены на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и вовлечение в него европейских стран.

Ранее в Госдуме обвинили Украину и ЕС в срыве мирного урегулирования.

Переговоры о мире на Украине
