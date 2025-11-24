На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями

Путин выразил соболезнования Лыонг Кыонгу в связи с наводнениями во Вьетнаме
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу в связи с наводнениями в республике. Об этом сообщили в Кремле.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны», — говорится в сообщении.

Путин пожелал здоровья пострадавшим, а также попросить передать соболезнования семьям тех, кого не удалось спасти.

23 ноября государственный новостной портал VietnamNews сообщал, что при паводках и оползнях в Центральном Вьетнаме после затяжных ливней не выжили 90 человек. Еще 12 остаются пропавшими без вести.

Водой разрушило или повредило 1154 жилых строений. Несмотря на постепенный сход паводковых вод, только в Даклаке полностью или частично затопленными остаются более 50 тысяч домов. Более 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов уничтожены.

В свою очередь Telegram-канал Baza писал, что туристы из России застряли на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся в шторм реки. По данным канала, вечером 17 ноября 20 россиян отправились из города Нячанг на экскурсию в Дананг.

Ранее ядовитые жуки атаковали российских туристов во Вьетнаме.

