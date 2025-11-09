Ядовитые жуки атаковали российских туристов во Вьетнаме

Во Вьетнаме после тайфуна «Калмаэги» активизировались ядовитые жуки томкаты, которые терроризируют в том числе российских туристов. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

По словам россиян, находящихся в центральной части страны, число жуков резко увеличилось после тайфуна, так как влажные теплые условия оказались идеальны для размножения этих насекомых. Томкаты забираются в жилища, ползают по полу, стенам, полочкам. Один из россиян рассказал, что он не смог выйти в коридор, потому что этих жуков там «тьма».

Некоторые люди уже обращались к местным врачам, которые прописали им мазь. Чтобы защититься от томкатов, туристы приклеивают скотч на пороги в апартаментах и приобретают баллоны со средствами от насекомых.

Томкаты не кусают, но выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и волдыри. После контакта с жуком у человека ломит суставы, появляется тошнота, а в отдельных случаях возникает лихорадка.

