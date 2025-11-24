«План продолжения войны»: в Госдуме обвинили Украину и ЕС в срыве мирного урегулирования

СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может посетить Вашингтон в конце ноября для обсуждения с Дональдом Трампом украинского урегулирования. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Зеленский попытается переубедить президента США.

«Зеленский и его европейские спонсоры предпринимают максимум усилий, чтобы подорвать американский План-28, который может стать основой для урегулирования на Украине. Из утечек в СМИ можно судить, что контрпредложения ЕС – это план продолжения войны. Новый условный Минск-3 для затягивания конфликта и обнуления мирных инициатив Трампа. Зеленский и раньше действовал на торпедирование мирных усилий Трампа. Он не заинтересован в реальном мире, который очевидным образом обрушит бандеровский режим на Украине. Поэтому исключать новых попыток «перетягивания каната» нельзя», — заявил депутат.

Слуцкий напомнил, что российская сторона обозначила свою позицию по урегулированию в Анкоридже.

«Но все зависит от решимости Трампа и его администрации действительно положить конец конфликту. Российская сторона подробно доносила свою позицию, в том числе на саммите в Анкоридже. Вашингтон ее услышал. Определенное понимание было достигнуто. Исходим их того, что мирное соглашение должно устранять первопричины украинского конфликта и отвечать интересам национальной безопасности России», — сказал он.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

23 ноября состоялись переговоры представителей Украины, США и Европы в Женеве. Они обсуждали «мирный план Трампа». СМИ сообщили, что ЕС представил версию «контрпредложения» в ответ на мирное соглашение США.

