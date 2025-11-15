На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто заявил, что готов идти против всех стран ЕС в вопросе конфликта на Украине

Сийярто: Венгрия будет блокировать действия ЕС по эскалации конфликта на Украине
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Власти Венгрии будут блокировать любые решения Евросоюза, которые будут направлены на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и вовлечение в него европейских стран. Об этом в ходе выступления на антивоенном митинге в городе Дьер на северо-западе страны заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, то мы будем использовать наше право вето против его решений, даже если нам придется идти в одиночку против всех остальных 26 [стран ЕС]», — заявил он.

Сийярто добавил, что не может позволит Венгрии и ее народу «вступать в войну». По его мнению, страну необходимо защитить от этой необходимости.

До этого премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что подаст в суд на Европейский союз из-за решения полностью отказаться от российского газа. По его словам, это решение является незаконным и противоречит всем европейским ценностям.

14 ноября издание Politico писало, что разгоревшийся на Украине коррупционный скандал создал «предлог» для Венгрии и Словакии для блокировки выдачи Киеву займа за счет замороженных активов России.

При этом другие европейские государства, по мнению автора статьи, могли бы установить рамки использования выделенных средств из-за опасений, что деньги «могут попасть не в те руки»

Ранее Орбан высказался о поддержке Украины после скандала с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами