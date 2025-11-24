На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Азаров раскритиковал план ЕС по урегулированию на Украине

Азаров: Европа пытается превратить план США по Украине в бесконечную войну
Александр Натрускин/РИА Новости

Представители стран Европы пытаются превратить план США по урегулированию конфликта на Украине в бесконечную войну. Такое мнение высказал бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«В ответ на план США Европа предложила неприемлемый для России план урегулирования конфликта из 24 пунктов. Это ничто иное, как попытка мирный план превратить в бесконечную войну», — написал он.

Азаров подчеркнул, что в разработке плана участвовали Великобритания, Франция и Германия.

До этого издание The Washington Post сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает решать территориальные споры после прекращения огня.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп в ходе брифинга назвал выдвинутый Белым домом мирный план по Украине неокончательным предложением Киеву. При этом американский лидер подчеркнул, что этот конфликт должен был быть завершен уже давно, и в очередной раз повторил, что Соединенные Штаты пытаются положить ему конец «тем или иным образом».

Ранее в США заявили, что ЕС могут не допустить к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
