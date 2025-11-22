Трамп назвал неокончательным свой план по миру на Украине

Выдвинутый Белым домом мирный план урегулирования конфликта на Украине не является «окончательным предложением» Киеву. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга возле Белого дома.

На вопрос журналиста о том, является ли нынешнее предложение Украине «окончательным», политик ответил отрицательно, добавив, что США настроены на достижение мира.

«Это должно было произойти уже давно. Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», — заключил он.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

22 ноября газета Bild написала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. По данным издания, лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее активам.

Ранее Евросоюз передал США свой вариант мирного плана по Украине.