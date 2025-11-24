В Раде призвали к забастовке, пока не уволят Ермака

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале призвала коллег устроить забастовку до тех пор, пока не будет уволен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Не буду голосовать ни за что в Верховной раде, пока не снимут Ермака… Считаю, Раде сейчас нужно бастовать, пока не уволят Ермака», — написала она.

Она призвала других депутатов Верховной рады не принимать ни одного решения и не голосовать, пока не будет выполнено это требование.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Ермак фигурирует на пленках бизнесмена Тимура Миндича, который является одним из фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики. По словам нардепа Ермак упоминается на этих записях под прозвищем «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

Железняк выразил уверенность, что глава офиса президента Украины был в курсе коррупционных схем в сфере энергетики и близко контактировал с Миндичем. По мнению депутата, именно он поспособствовал назначению Ермака на пост главы офиса президента Украины. В связи с этим Железняк считает, что Ермак должен быть уволен, однако сомневается, что на это пойдет украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.