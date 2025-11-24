В офисе Зеленского заявили о попытке организовать его диалог с Трампом

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило заявил, что Киев пытается организовать разговор украинского главы Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, есть ли намерение провести разговор Зеленского и Трампа для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни, Брусило ответил утвердительно.

По словам замглавы офиса, предполагается, что президенты обсудят урегулирование и, возможно, подготовят почву для встречи, на которой оно будет окончательно согласовано.

По информации телеканала CBS, Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой. Сейчас американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита украинского лидера на этой неделе в США в рамках усилий Трампа по достижению соглашения по Украине к Дню благодарения (27 ноября).

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.

Ранее стало известно, с кем советовался Уиткофф при подготовке плана по Украине.