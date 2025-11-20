Стало известно, с кем советовался Уиткофф при подготовке плана по Украине

CBS: Уиткофф при подготовке плана по Украине консультировался с Москвой и Киевом

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф при подготовке плана по урегулированию украинского вопроса консультировался как с представителями обеих сторон. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на источник.

«Уиткофф работал над этим предложением, не афишируя это, примерно в течение месяца, проводя консультации как с российской стороной, так и с украинцами, чтобы учесть их реакцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина на данный момент не поддержала варианты, выдвигаемые Соединенными Штатами.

До этого сообщалось, что журналисты Sky News допускают, что спецпосланник главы Белого дома мог ошибочно опубликовать в публичное пространство сообщение, адресованное кому-то из контактов.

Тем временем американский портал Axios утверждает, что Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» во время переговоров о плане по украинскому урегулированию.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

