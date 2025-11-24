Политолог обратил внимание на неприемлемый для РФ пункт в мирном плане ЕС

Пункт в мирном плане Европейского союза о безоговорочном прекращении огня неприемлем для России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Потому что есть цели СВО, и есть угроза России, и будущему России. Причем, угроза стратегического характера. Эта угроза устраняется двумя способами. Либо проведением СВО, либо какими-то международными компромиссами. Так вот, нам предлагают безусловно отказаться от достижения целей СВО», — пояснил эксперт.

Он добавил, что, согласившись на прекращение огня, Россия теряет рычаг давления, с помощью которого может продвигать свои требования и быть услышанной.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям президента США Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с Соединенными Штатами и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План, в том числе, предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

Ранее Эрдоган назвал возможным соглашение по Украине на основе плана Трампа.