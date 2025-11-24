На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы три сценария развития событий вокруг плана Трампа по Украине

FT: существует три сценария развития событий вокруг мирного плана США по Украине
Evelyn Hockstein/Reuters

Существует как минимум три сценария развития событий вокруг нового плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

По его мнению, первый сценарий подразумевает отказ Киева от предложений Вашингтона. Обозреватель считает, что в таком случае президент США Дональд Трамп остановит какую-либо помощь Украине.

При реализации второго сценария, который описал Рахман, мирный план Соединенных Штатов станет основой для переговоров России и Украины. При этом Киев сможет внести существенные изменения в документ. Третий же сценарий предполагает, что «многочисленные противоречия и неясности» в американском документе приведут к срыву мирных инициатив, и военный конфликт продолжится.

Обозреватель считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не выгодно соглашаться на план США из-за территориальных уступок. Однако он может тянуть время, чтобы внести изменения в документ. При этом Рахман добавил, что Зеленскому не следует срывать обсуждение плана, поскольку неудачное мирное урегулирование поставит под угрозу существование Украины.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники описало возможные дальнейшие шаги по мирному плану США. По словам собеседников агентства, если Украина и Европа в ближайшее время согласуют все пункты договора, то американские переговорщики могут отправиться в Россию, чтобы убедить властей «кнутом и пряником» согласиться на предложение.

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.

Переговоры о мире на Украине
