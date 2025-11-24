На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили возможность возвращения в формат «Большой восьмерки»

Депутат Чепа: Россию мало волнует возвращение в формат «Большой восьмерки»
Вопрос о возвращении России в «Большую восьмерку» не является приоритетным, Москва ориентируется на взаимодействие «с миром в целом». Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Для нас это не самое главное сейчас. Для нас важен вопрос взаимодействия с миром в целом, с глобальным Югом. Но мы, конечно, готовы продолжать взаимодействовать с Европой, с Америкой, если это не противоречит нашим интересам, если это не противоречит миру», — заявил парламентарий.

До этого агентство Reuters писало, что Европа во встречном плане по урегулированию на Украине согласилась на возвращение России в «Группу восьми» (G8) после завершения конфликта. При этом федеральный канцлер Германии высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате «Группы восьми».

Канцлер выразил мнение, что у шести участников сегодняшней G7, в отличие от США, нет готовности снова принять Россию в этот круг.

Ранее США послали сигнал Украине о мирном соглашении с Россией.

