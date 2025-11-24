США послали сигнал Украине о мирном соглашении с Россией

Соединенные Штаты дали понять Украине, что хотят скорейшего заключения мирного договора с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседника, администрация Белого дома никогда не рассматривала предложенный план из 28 пунктов в качестве «непреложного». Представителям Киева сообщили, что «некоторые возможности» для переговоров присутствуют.

«Тем не менее Вашингтон также ясно дал понять, что они хотят скорейшего заключения соглашения, а угроза приостановления американской помощи крайне серьезна», — пишет WP.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это была «самая продуктивная и значимая встреча, которая у нас была за весь этот процесс». По его словам, мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, продолжает развиваться. В данный момент стороны работают над достижением условий, которые были бы приемлемы как для Украины, так и для России, добавил Рубио.

Ранее на Украине заявили о корректировке мирного плана Трампа в свою пользу.