Политолог Станкевич: США на переговорах с РФ будут продвигать свои интересы

Tsargrad.tv выяснил у экспертов, чего следует ожидать от возможного визита американских генералов в Москву, намеревающихся обсудить мирный план по Украине.

В беседе с изданием специалисты заявили, что не испытывают по поводу американских предложений «ни малейших иллюзий». Как считает политолог и историк Сергей Станкевич, США, готовясь к переговорам, не могут сразу положить на стол то, что будет отражать позицию Москвы.

«Понятно, что они будут пытаться каким-то образом продвинуть собственный интерес. Что они и делают. А дальше уже в ходе переговоров будет попытка сближения позиций», — сказал Станкевич.

По мнению военного обозревателя Влада Шлепченко, миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа могут быть гибридной операцией, направленной не на то, чтобы склонить стороны к миру, а на то, чтобы спровоцировать Киев на очередной отказ от договоренностей. В данном случае Вашингтон может окончательно отвязать украинский кейс от необходимости сохранять санкции против РФ, что позволит снять часть ограничений и начать торговаться по поводу сближения Москвы и Пекина, пояснил журналист.

21 ноября британская газета The Guardian сообщила, что группа американских генералов может посетить Москву для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

