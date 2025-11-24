В США раскрыли уровень вовлеченности Трампа в мирный план по Украине

WP: Трамп не углублялся в детали мирного плана по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп не углублялся в детали нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

«Вы говорите ему: «Я хочу попытаться заключить сделку». Он ответит: «Прекрасно, иди и займись этим». Вот уровень его вовлеченности в вопрос», — сообщил источник.

По его словам, в Белом доме царит «абсолютный хаос», поскольку сотрудники в разных частях администрации не знают, что происходит.

Другой источник газеты утверждает, что администрация Трампа не считает свой план «незыблемым», а Киеву сообщили о наличии «простора для переговоров». Вместе с тем США хотят заключения соглашения в ближайшее время, а угроза приостановки помощи Украине «очень серьезная».

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

По словам Рубио, план создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, но еще требует доработки. Американские и украинские команды продолжили работу над внесением изменений в документ сразу после завершения основных переговоров.

Ранее были названы три сценария развития событий вокруг плана Трампа по Украине.