Лидеры ЕС проведут совещание по Украине

Reuters: лидеры ЕС в Луанде обсудят Украину на неформальной встрече

Глава Европейского совета Антониу Кошта проведет неформальную встречу лидеров Европейского союза в столице Анголы Луанде для обсуждения темы урегулирования Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Кошты.

Встреча назначена на 10:30 по центральноевропейскому времени (12.30 мск - ред.).

По данным агентства, те европейские лидеры, которые не приехали на саммит Евросоюз-Африка, получили приглашение присоединиться к встрече в формате онлайн.

23 ноября британская газета The Telegraph опубликовала мирный план европейских стран по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Полный текст документа включает 24 пункта. План предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Переговоры о технической реализации его мониторинга должны начаться немедленно с участием США и стран ЕС.

Это стало ответом на мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов.

Ранее стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине.