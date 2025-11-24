На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи

ABC: США пригрозили Украине прекращением помощи за отказ от мирного плана
Shannon Stapleton/Reuters

США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенный Вашингтоном план по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ситуацией.

По словам чиновника, США могут прекратить поставки ракет противовоздушной обороны и обмен разведданными. Кроме этого, это касается и всех других обязательств, которые связаны с поставками оружия и поддержкой со стороны Вашингтона.

Предложенный США мирный план из 28 пунктов был разработан по согласованию с Кремлем и при участии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Документ включает в себя ряд требований, которые Кремль выдвигает уже давно и которые ранее отвергались Киевом как невыполнимые, в том числе требование о том, чтобы Украина сократила свои вооруженные силы более чем наполовину и уступила территории, еще не взятые Россией.

Украине также будет запрещено обладать оружием дальнего радиуса действия, в то время как Москва сохранит практически все полученные территории.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп удовлетворен прогрессом, достигнутым на американо-украинских переговорах в Женеве.

Ранее США и Украина договорились доработать план урегулирования.

Переговоры о мире на Украине
