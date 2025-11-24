Стало известно об освобождении задержанных по делу о диверсии на ж/д путях в Польше

В Польше освободили граждан Украины, задержанных по делу о диверсии на железнодорожных путях. Об этом пишет портал Onet.pl.

Согласно информации журналистов, четверых граждан Украины польские правоохранители задержали 19 ноября. Уточняется, что двоих задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, других — полиция. Известно, что мужчины не были знакомы между собой и долго жили в Республике.

Каждого из них подозревали в содействии двум другим украинцам, которых, в свою очередь, заочно обвинили в организации взрыва на железной дороге 16 ноября. По версии силовиков, позже они покинули Польшу якобы через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.

По данным СМИ, среди задержанных был водитель, который вез остальных на своей машине.

19 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии на польской железной дороге. Политик сообщил, что разговаривал с украинским лидером по телефону.

Туск до этого заявлял, что взрыв на железнодорожных путях в Польше устроили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.