На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об освобождении задержанных по делу о диверсии на ж/д путях в Польше

Onet.pl: Польша освободила задержанных по делу о подрыве рельсов
true
true
true
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше освободили граждан Украины, задержанных по делу о диверсии на железнодорожных путях. Об этом пишет портал Onet.pl.

Согласно информации журналистов, четверых граждан Украины польские правоохранители задержали 19 ноября. Уточняется, что двоих задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, других — полиция. Известно, что мужчины не были знакомы между собой и долго жили в Республике.

Каждого из них подозревали в содействии двум другим украинцам, которых, в свою очередь, заочно обвинили в организации взрыва на железной дороге 16 ноября. По версии силовиков, позже они покинули Польшу якобы через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.

По данным СМИ, среди задержанных был водитель, который вез остальных на своей машине.

19 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии на польской железной дороге. Политик сообщил, что разговаривал с украинским лидером по телефону.

Туск до этого заявлял, что взрыв на железнодорожных путях в Польше устроили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами