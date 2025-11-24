«Сначала – энергетика, потом – банки»: раскрыты этапы снятия санкций с России

Новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине включает в себя постепенное снятие санкций с России, в том числе — частичное возвращение замороженных активов. Если дойдет до реализации этих пунктов, то в первую очередь из-под рестрикций должны выйти энергетические компании и банковский сектор. Однако в любом случае быстро такие ограничения не отменить – этот процесс растянется на годы, объяснил в беседе с 360.ru экономист Алексей Зубец.

Первым шагом отмены санкций должно стать снятие ограничений с финансовых институтов и конкретных сотрудников Центробанка и правительства – они должны иметь возможность заниматься соответствующими документами, считает эксперт. Для этого Вашингтону придется заставить Европу вернуть замороженные активы, причем Трамп в этом случае преследует личные цели, считает Зубец.

«Ему выгодно, чтобы российские операции проходили не в юанях, не в дирхамах, а в долларах. Поэтому снятие санкций станет одной из первых мер, которая фактически переведет внешние финансовые потоки в долларовую зону», — пояснил экономист.

Что касается конкретных примеров, то первыми из-под ограничений должны вывести энергетические компании, включая «Лукойл» и «Роснефть», а также банковский сектор, отметил Зубец. Для американцев это опять же наиболее выгодный сценарий, так как они покупают много товаров у России, поэтому отмена санкций с банков упростит расчеты.

Говоря о возвращении ушедших из России компаний, Зубец предупредил, что сделать это смогут далеко не все – это зависит от условий, по которым они покидали страну. Так, например, McDonald's с новым собственником заключил договор о праве обратного выкупа сроком на пять лет. А вот шведская IKEA такой вариант не предусмотрела и все свои молы и локальных поставщиков мебели потеряла.

«Вновь воссоздать всю эту сеть практически невозможно, это требует огромных вложений», — подчеркнул эксперт.

Также, по его мнению, не вернутся в страну зарубежные автогиганты – они ограничатся внешними поставками.

Зубец подчеркнул, что в целом обещания снять санкции – это слабый аргумент для прекращения боевых действий, особенно с учетом того, что Россия к ограничениям приспособилась. Сам по себе это непростой процесс – одно только возвращение брендов потребует долгих разбирательств, выплаты компенсаций, договоров с новыми собственниками и так далее. Ожидать быстрого изменения ситуации не стоит, предупредил эксперт.

«В пункте мирного договора говорится, что санкции начнут снимать поэтапно и в индивидуальном порядке, то есть это история на годы», — заключил экономист.

Напомним, 21 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Также Bloomberg писал, что документ содержит требования к Украине уступить территории на востоке Донбасса Кремлю, снять санкции с России. Сегодня СМИ сообщили, что украинской делегации в ходе прошедших переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов мирного плана.

Ранее в Европе допустили снятие санкций с России.