План Трампа по Украине предполагает снятие санкций с России

Предлагаемый президентом США Дональдом Трампом новый план по Украине предполагает снятие санкций с России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, не уточняя при этом, о снятии каких именно ограничений идет речь.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, предложение включает в себя требования к Украине уступить территории на востоке Донбасса Кремлю, снять санкции с России», — говорится в сообщении издания.

Как сообщается, Зеленский получил сигналы из США о том, что ему следует принять сделку, разработанную по согласованию с Москвой.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.