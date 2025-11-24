На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил о связи расследования НАБУ с проектами мирного договора

Пушилин: расследование НАБУ началось именно сейчас неслучайно
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины началось сейчас, на фоне появления проектов мирного договора, неслучайно. На лидера страны Владимира Зеленского начали «давить» в Евросоюзе. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Считаю неслучайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе. Насколько они реалистичны, это другого плана вопрос», — сказал он.

По мнению главы республики, только со временем станет ясно, насколько Запад будет давить на Зеленского и какие методы для этого использовать.

24 ноября военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис заявил, что украинский лидер на фоне коррупционного скандала в республике полностью утратил свой рейтинг.

17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на результаты закрытых социологических исследований, проведенных сразу после коррупционного скандала с «пленками Миндича», сообщил, что рейтинг президента Зеленского упал за последнюю неделю на 40% и сейчас составляет менее 20%.

Ранее в Раде потребовали проверить Зеленского на госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами