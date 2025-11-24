Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины началось сейчас, на фоне появления проектов мирного договора, неслучайно. На лидера страны Владимира Зеленского начали «давить» в Евросоюзе. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Считаю неслучайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе. Насколько они реалистичны, это другого плана вопрос», — сказал он.

По мнению главы республики, только со временем станет ясно, насколько Запад будет давить на Зеленского и какие методы для этого использовать.

24 ноября военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис заявил, что украинский лидер на фоне коррупционного скандала в республике полностью утратил свой рейтинг.

17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на результаты закрытых социологических исследований, проведенных сразу после коррупционного скандала с «пленками Миндича», сообщил, что рейтинг президента Зеленского упал за последнюю неделю на 40% и сейчас составляет менее 20%.

Ранее в Раде потребовали проверить Зеленского на госизмену.