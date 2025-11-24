На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США покинул Швейцарию

Рубио покинул Женеву и отправился в Вашингтон после переговоров
Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Вашингтон после переговоров в Женеве. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN, передает ТАСС.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы, на которых обсуждался мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта. Рубио заявил, что эти переговоры были «самой продуктивной и значимой встречей, которая у нас была за весь этот процесс с тех пор, как мы в нем участвовали». По его словам, мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, продолжает развиваться, поскольку делегаты работают над достижением условий, которые были бы приемлемы как для Украины, так и для России.

По информации CNN, американский госсекретарь заявил, что обсуждение продолжится на техническом уровне. Он считает, что решение по представленному Вашингтоном плану будет принято «в разумные сроки, очень скоро».

До этого телеканал ABC News сообщил, что американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования.

Ранее Европа подготовила свой план мира на Украине.

