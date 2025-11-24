На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США хотят провести встречу с представителями России по Украине

ABC: США планируют провести встречу с представителями РФ по мирному плану
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы, на которых обсуждался мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эти переговоры были «самой продуктивной и значимой встречей, которая у нас была за весь этот процесс с тех пор, как мы в нем участвовали».

«Американский чиновник сообщил ABC News, что американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской. Подробности о месте запланированной встречи с россиянами предоставлены не были», — говорится в материале.

По данным телеканала, США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку.

По словам неназванного украинского чиновника, эта остановка будет включать в себя поставки ракет ПВО, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны Вашингтона.

Ранее США получили от РФ «множество неофициальных документов» при обсуждении мира на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами