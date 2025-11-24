США хотят провести встречу с представителями России по Украине

Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы, на которых обсуждался мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эти переговоры были «самой продуктивной и значимой встречей, которая у нас была за весь этот процесс с тех пор, как мы в нем участвовали».

«Американский чиновник сообщил ABC News, что американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской. Подробности о месте запланированной встречи с россиянами предоставлены не были», — говорится в материале.

По данным телеканала, США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку.

По словам неназванного украинского чиновника, эта остановка будет включать в себя поставки ракет ПВО, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны Вашингтона.

Ранее США получили от РФ «множество неофициальных документов» при обсуждении мира на Украине.