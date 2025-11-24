На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе предупредили о возможной подготовке нападения на Россию

Профессор Малинен: Финляндия может готовить военную агрессию против России
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Финляндия готовит военную провокацию против Российской Федерации. Такое мнение в соцсети Х выразил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Эксперт считает, что вооруженный конфликт между Финляндией (НАТО) и Россией может начаться в течение одного года — трех лет, и, скорее всего, под чужим флагом — силами альянса.

17 ноября на севере Финляндии, в ста километрах от границы России, начались артиллерийские учения под названием Northern Spike 25 с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Цель учений — отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

23 ноября представители пресс-службы финского министерства обороны сообщили, что в территориальных водах Финляндии и Эстонии в акватории Балтийского моря запланировано проведение учений Freezing Winds 25 («Холодные ветры 25»). В маневрах примут участие 20 военных кораблей и судов поддержки от стран — союзниц Финляндии по НАТО.

Ранее в Средиземном море начались учения НАТО с отработкой ударов по России.

