Учения НАТО «Холодные ветры 25» начались на Балтике

Учения НАТО с участием 20 боевых кораблей стартуют на Балтике
Anton Meres/Reuters

В территориальных водах Финляндии и Эстонии в акватории Балтийского моря запланировано проведение учений Freezing Winds 25 («Холодные ветры 25»). Об этом заявили представители пресс-службы министерства обороны Финляндии, пишет «Интерфакс».

«Главные военные учения этой осени Freezing Winds 25 под руководством Военно-морских сил пройдут на юге Финляндии, в Архипелаговом море и в устье Финского залива с 24 ноября по 4 декабря 2025 года. <...> В ходе учений силы и корабли также будут использовать территориальные воды Эстонии», — говорится в сообщении.

В учениях Freezing Winds 25 примут участие 20 военных кораблей и судов поддержки от стран — союзниц Финляндии по Североатлантическому альянсу (НАТО), включая Бельгию, Данию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, США, Францию и Эстонию, а также постоянная группа НАТО, специализирующаяся на противоминной борьбе SNMCMG1, отметили в военном ведомстве. Общая численность задействованного личного состава составит около 5 тысяч военнослужащих.

«Тематика учений включает обеспечение безопасности морских коммуникаций и критически важной инфраструктуры», — сообщили в министерстве обороны Финляндии.

Ранее в Средиземном море начались учения НАТО с отработкой ударов по России.

