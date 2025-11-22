На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Средиземном море начались учения НАТО с отработкой ударов по России

CBS: в Средиземном море начались масштабные учения НАТО Neptune Strike
U.S. Navy

В Средиземном море, у побережья Италии стартовали масштабные учения Neptune Strike. В маневрах участвуют США и девять стран НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, сообщает американский телеканал CBS.

Уточняется, что основная цель учений — отработка сценариев действий на случай гипотетического конфликта с Россией. В ходе маневров военные уделяют особое внимание отработке «дальних ударов на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи РФ».

В ходе беседы с журналистами телеканала американский генерал, главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянсу необходимо быть готовым к одновременной конфронтации с Россией и Китаем уже к 2027 году, отметив, что не считает подобные конфликты неизбежными.

17 ноября на севере Финляндии, в ста километрах от границы России начались артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Цель учений — отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

Ранее страны НАТО отработали в Норвегии действия на случай войны с Россией.

