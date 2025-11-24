СМИ: в Европе готовятся к прекращению американской помощи Украине

FT: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Украины

Европейские страны готовятся к тому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит поддержку Украины. Об этом, ссылаясь на чиновника из Европы, сообщает британская газета Financial Times (FT).

По его словам, прекращение американской помощи Киеву является весьма возможным, и Европа готовится к такому развитию событий.

23 ноября Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО «огромные партии» вооружений для Украины.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения. Один из источников агентства сообщил, что США стремятся к тому, чтобы украинские власти подписали рамочное мирное соглашение до 27 ноября.

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.