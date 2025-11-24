Зеленского уличили в отсутствии права на сделку по приобретению Rafale

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, у Владимира Зеленского не было легитимных прав на заключение соглашения с Францией о приобретении 100 истребителей Rafale и комплексов ПВО SAMP-T. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Формально (Зеленский. — прим. ред.) какие-то там бумажки подписал, которые вообще он не имел права подписывать по Конституции Украины. <...> А он взял и подписал, как обычно, нарушив Конституцию», — заявил Азаров.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим».

Цена одного нового истребителя Rafale варьируется от $150 млн до $285 млн, в зависимости от включенного в заказ комплекта вооружений и предоставляемого обслуживания.

