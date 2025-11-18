Названы российские истребители, которые будут уничтожать Rafale на Украине

Российские истребители Су-35 и Су-30 способны эффективно противостоять французским самолетам Rafale на Украине, о поставках которых подписали соглашение президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он призвал «особенно не восхищаться» французскими истребителями. Эксперт подчеркнул, что отечественные Су-35, Су-30 имеют на вооружении ракеты большой дальности «воздух-воздух», способные «сбивать самолеты противника, даже не будучи обнаруженными прицелами, которые находятся на этих истребителях противоположной стороны».

Кнутов напомнил, что Rafale принимали участие в конфликте между Индией и Пакистаном, и ВВС Франции официально подтвердили потерю одного самолета.

«Поэтому, если мы говорим о Rafale, то, это хорошо раскрученная французами рекламная кампания своих машин с целью организации ее продажи», — подчеркнул он.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в России назвали «макроновским безумием» соглашение с Украиной.