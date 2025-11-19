На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции назвали спектаклем сделку с Украиной по 100 Rafale

Евродепутат Мариани назвал спектаклем сделку Франции с Украиной по 100 Rafale
true
true
true
close
Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

Сделка о передаче Украине 100 французских самолетов-истребителей Rafale ни к чему не обязывает и является спектаклем. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) в интервью РБК.

По его словам, такие документы подписываются, когда «не хватает контрактов для подписания».

Мариани заявил, что Украина разорена, поэтому обещания Евросоюза из уст главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взять расходы республики на себя, вызывает беспокойство и, кроме того, ничего не меняет. Парламентарий задался вопросом, кто заплатил за приобретение Киевом 100 истребителей Rafale.

Кроме того, евродепутат ожидает, что к 2035 году, когда президент Украины Владимир Зеленский надеется получить первые самолеты, конфликт уже завершится, а европейские политики перестанут устраивать «спектакли».

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее были названы российские истребители, которые будут уничтожать Rafale на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами