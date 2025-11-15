Экс-гендиректор Би-би-си выступил против выплаты компенсации Трампу

Британская вещательная корпорация Би-би-си не должна выплачивать компенсацию президенту США Дональду Трампу за искажение его слов. Такое мнение высказал в интервью Би-би-си Тони Холл, занимавший пост генерального директора вещателя с 2013 по 2020 год.

«Выплата компенсации неприемлема, поскольку речь идет о государственных средствах. Деньги британских налогоплательщиков не должны использоваться для подобных выплат», — заявил Холл.

Причиной скандала стала программа Panorama, выпущенная в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было отредактировано таким образом, чтобы создать впечатление, будто он призывает к захвату здания конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.

Этот инцидент повлек за собой ряд отставок, включая увольнение генерального директора Тима Дэйви и главы новостного вещания Деборы Тернесс. Председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шах публично извинился за редакцию речи Трампа.

Команда юристов Трампа потребовала от вещателя удалить программу до 14 ноября и выплатить компенсацию, пригрозив судебным иском на сумму $1 млрд. В ответ на это Шах заверил Трампа, что программа больше не будет транслироваться, однако корпорация отказалась выплачивать компенсацию. Американский лидер заявил, что подаст судебный иск к Би-би-си и потребует от нее компенсацию в размере до $5 млрд.

Ранее в Белом доме раскрыли отношение Трампа к Би-би-си.