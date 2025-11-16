«Уволить. Немедленно»: Трамп разозлился на журналиста за нелестные слова

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал уволить телеведущего телеканала NBC Сета Майерса за критику его политики. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Сет Майерс из NBC страдает неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа. Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его «шоу» терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!» — заявил президент США.

Как сообщает РИА Новости, Майерс в эфире заявил, что Трамп самый непопулярный президент за всю историю США. Также журналист отметил, что американский лидер теряет поддержку даже среди самых ярых своих сторонников.

До этого Трамп назвал журналиста Майерса неудачником. Заявив, что в эфире NBC теперь «остались только Джимми и Сет — два полных неудачника». Таким образом американский лидер прокомментировал критику в адрес активиста Чарли Кирка.

Ранее американские СМИ сообщили, что у Путина, возможно, есть секс-компромат на Трампа.