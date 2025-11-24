На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британский экс-премьер Кэмерон заявил, что в 2024 году у него выявили рак простаты

Кэмерон: в 2024 году у меня обнаружили рак простаты
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что в прошлом году у него выявили рак простаты. Об этом сообщает газета Times.

Кэмерон рассказал, что в 2024 году он сдал анализ на простат-специфический антиген (PSA), показавший высокий результат, после чего ему пришлось делать МРТ и биопсию.

Экс-премьер подчеркнул, что не особенно любит обсуждать свои личные интимные проблемы со здоровьем, но чувствует себя обязанным это сделать. Он отметил, что мужчины стесняются говорить о том, что тесно связано с сексуальным здоровьем.

Кэмерон сообщил, что прошел фокальную терапию рака простаты, после чего сделал еще одно МРТ. По его словам, результаты МРТ принесли ему огромное облегчение.

23 ноября стало известно, что внучке 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяне Шлоссберг диагностировали рак крови в терминальной стадии.

Ранее сообщалось, что Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами