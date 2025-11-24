Британский экс-премьер Кэмерон заявил, что в 2024 году у него выявили рак простаты

Кэмерон: в 2024 году у меня обнаружили рак простаты

Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что в прошлом году у него выявили рак простаты. Об этом сообщает газета Times.

Кэмерон рассказал, что в 2024 году он сдал анализ на простат-специфический антиген (PSA), показавший высокий результат, после чего ему пришлось делать МРТ и биопсию.

Экс-премьер подчеркнул, что не особенно любит обсуждать свои личные интимные проблемы со здоровьем, но чувствует себя обязанным это сделать. Он отметил, что мужчины стесняются говорить о том, что тесно связано с сексуальным здоровьем.

Кэмерон сообщил, что прошел фокальную терапию рака простаты, после чего сделал еще одно МРТ. По его словам, результаты МРТ принесли ему огромное облегчение.

23 ноября стало известно, что внучке 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяне Шлоссберг диагностировали рак крови в терминальной стадии.

Ранее сообщалось, что Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты.