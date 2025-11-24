На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правящая в Республике Сербской БиГ партия заявила о победе на выборах президента

В Республике Сербской БиГ победу на выборах одержал кандидат от правящей партии
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Правящий в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) сообщил о победе своего кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице партии в соцсети Х.

После подсчета данных с 95,1% избирательных участков Каран получил 208 988 голосов, что примерно на восемь с половиной тысяч больше, чем у кандидата от оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша.

По данным Центральной избирательной комиссии БиГ, явка на выборах составила 35,78%.

11 ноября президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что отношения с Россией остаются стабильными и находятся на стратегическом уровне, а Баня-Лука по-прежнему выступает против вступления в НАТО.

В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Республики Сербской провели встречу, в ходе которой был подтвержден курс на укрепление партнерских связей между странами.

Ранее Додик напомнил НАТО о невозможности изолировать Россию.

